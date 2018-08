Campeonato da Europa Póneis 2018: Italiana Lisa Caroline Bartz ocupa o 36º lugar individual 10 Agosto, 2018 20:59

Já foram atribuídas esta quinta-feira, as primeiras medalhas do Campeonato da Europa de Póneis em curso em Bishop Burton College na Grã-Bretanha com a formação da Alemanha a conquistar a Medalha de Ouro, deixando a Prata e o Bronze para a Dinamarca e a Holanda.

A Itália com uma equipa composta por Lisa Caroline Bartz com Hemingway B (67,057%) (36º lugar), Mia Zamperetti (Chantre’s Held) (66,457%) (38º), Maria Beatrice Nucci (Prisco) (65,657%) (40º) e Silvia Diciatteo (Duesmann) (64,285%) total 199.177, alcançou a 11ª posição por equipas.

Hoje realizou-se a primeira parte da prova individual. A atleta do Centro Hípico da Costa do Estoril, Lisa Caroline Bartz que disputa o seu primeiro Europeu, executa a reprise individual neste sábado. Os 18 conjuntos melhor classificados na reprise individual, ficam apurados para a Freestyle com música no domingo.

O júri foi composto por Isobel Wessels (GBR) presidente, Carlos Lopes (POR), Elke Ebert (ALE), Jacques van Daele (BEL) e Yuri Romanov (RUS).

Resultados – Equipas

Resultados completos Aqui