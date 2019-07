Campeonato da Europa de Póneis em Julho na Polónia 16 Julho, 2019 6:34

A luta pelas medalhas no Campeonato da Europa de Póneis começa dentro de menos de um mês no hipódromo de Morawa em Strzegom, Polónia.

Atletas com idades compreendidas entre os 12 e 16 anos e os seus póneis, que medem até 149 centímetros, irão competir em Strzegom. Será uma experiência única para os fãs dos desportos equestres. Este campeonato será disputado em três disciplinas, Dressage, Concurso Completo e Saltos de Obstáculos, todas ao mesmo tempo e no mesmo lugar.

Apesar da sua tenra idade, estes atletas terão que demonstrar a sua experiência em todas as facetas do desporto equestre, bem como conhecer as capacidades dos seus cavalos – disse Marcin Konarski, presidente da comissão organizadora.

O Centro Hípico de Stragona tem uma vasta experiência na organização de eventos ao nível de campeonato. O Campeonato da Europa de Seniores de 2017 de Concurso Completo foi um grande sucesso. Em 2012 e 2015, o centro organizou os Campeonatos da Europa para Juniores e Jovens Cavaleiros.

A organização destes eventos desportivos de elevado nível é um grande desafio – disse Marcin Konarski. – Mas muitos anos de experiência na organização de concursos hípicos permitiram reunir uma equipa de pessoas totalmente preparadas para o trabalho. Muitos investimentos em infraestruturas feitos no hipódromo permitiram criar condições óptimas para treinar e competir tanto para os cavaleiros como para os cavalos.

O concurso começa no dia 14 de Agosto no hipódromo de Morawa, perto de Strzegom, com uma cerimónia de abertura na terça-feira (13 Ago) com a apresentação de todos os países participantes. Iremos conhecer os primeiros vencedores na quinta-feira, dia 15 de Agosto.

Pela primeira vez, Portugal estará representado nestes campeonatos por Francisco Moura Braz (treinador Pedro Castro Monteiro) na modalidade de dressage, enquanto a jovem atleta italiana, Lisa-Caroline Bartz, (treinador Hugo Serrenho) do Centro Hípico da Costa do Estoril é também uma das participantes.

PROGRAMA