Campeonato da Europa de Horseball 2023: Coaching Desportivo

O Coaching Desportivo surgiu em Portugal há aproximadamente 10 ou 11 anos e desde então, sempre considerei uma oportunidade fantástica para o Horseball, aproveitar esse novo tipo de formação. Apesar disso, na época, a minha ideia foi rejeitada por todos os envolvidos no Horseball. No entanto, decidi ignorar as resistências e em março de 2015, fiz a formação de Coaching Desportivo e Treino Mental (Nível 1) durante três dias. Essa experiência mostrou-se muito interessante e útil no meu trabalho como treinador, e desde então tenho aplicado esses conhecimentos diariamente.

Um dos grandes profissionais nesse campo é o Coach Desportivo, Sérgio Guerreiro, uma pessoa extraordinária e muito competente. Ele tem oferecido apoio e formação a diversos clubes nacionais em várias modalidades, incluindo futebol, andebol, ténis, golf, e até mesmo para empresários, que procuram qualidade para as suas empresas. Além disso, este coach desportivo expandiu as suas atividades de formação a outros países de língua portuguesa, como o Brasil, o que demonstra o reconhecimento das suas capacidades, internacionalmente.

Por isso, sinto uma grande satisfação ao saber que pela mão de João Maria Fernandes (embora não tenha a certeza desta afirmação) que as equipas Sub-21 e Sub-16 que participarão no Campeonato da Europa de Horseball tomou a iniciativa de fazer uma formação com o objetivo de aprimorar o caráter e a mentalidade dos jogadores. Essa atitude é louvável e mostra o desejo de evolução mental da equipa, procurando melhores resultados tanto a nível individual como coletivo. É uma abordagem que certamente contribuirá para o sucesso no futuro.

Abraço

Francisco Campeão