Campeonato da Europa da Juventude 2019 – Resultados 10 Julho, 2019 18:35

Em Zuidwolde, Holanda, começou esta terça-feira o Campeonato da Europa da Juventude.

Na jornada inaugural os cavaleiros das categorias juniores e jovens cavaleiros tiveram o seu primeiro contacto com a pista, enquanto os cavaleiros “children” fizeram a primeira classificativa, prova pontuável por equipas e individual. Um bom começo para Portugal, já que dois dos cinco conjuntos começaram sem faltas.

João Patrício com C. Grand Canyon Z foi o primeiro a assegurar uma prova sem faltas (29º), seguido de Carlota Pires com Harmony Do Casal (35ª). Francisco Peixe penalizou 4 pontos com Zaffrão Nazar (60º), Mariana Henriques Santos com Clyde Lvb Z terminou com 8 pontos (92ª) e Alice Laruça e Calamity Jane Rumel penalizaram 12 pontos nesta classificativa (105ª)

Dos 120 conjuntos que alinharam nesta prova apenas 52 terminaram sem faltas. O português melhor classificado nesta classificativa, foi João Patrício ao alcançar o 29º lugar.

