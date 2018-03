Câmara de Lagos vende 12 cavalos abandonados 17 Março, 2018 7:57

Após se terem registado vários acidentes envolvendo cavalos, a Câmara de Lagos decidiu, em finais de 2016, passar a fazer a recolha de equídeos encontrados abandonados na via pública. Doze cavalos estão agora em poder da autarquia e vão ser vendidos em hasta pública na próxima terça-feira, pelo valor simbólico de dez euros cada animal.

“O valor da alienação é o menos importante. A câmara não quer fazer negócio com os animais, mas sim que estes venham a ter um espaço adequado e um dono que cuide deles em condições”, refere o vereador Paulo Jorge Reis, adiantando que a autarquia “não tem vocação para ter uma herdade com cavalos”.

Segundo as regras definidas para a hasta pública, os interessados em licitar terão de apresentar uma “declaração indicando as instalações onde ficará alojado o animal e atestando que as mesmas cumprem com as normas legais e regulamentares para o efeito, as quais serão objeto de inspeção para confirmação das condições pelo veterinário municipal”. E caso seja apurado que as condições não são adequadas, “será revogada a adjudicação”. Todos os animais que sejam alienados pela câmara “terão um documento de identificação e microchip”, explica o vereador.

Anteriormente, a autarquia já tinha realizado uma hasta para a venda dos animais, mas não houve interessados. Paulo Jorge Reis revela ainda que foram feitos contactos com associações para “perceber se estariam dispostas a recebê-los e não houve uma resposta positiva”. “Se esta nova hasta pública ficar deserta, tentaremos encontrar outras soluções para que os animais não fiquem eternamente no local onde se encontram e que já começa a ser exíguo”, frisa o autarca.

Fonte: CM