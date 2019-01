Calendário – Aprovação de Machos e Fêmeas em 2019 7 Janeiro, 2019 18:21

A APSL através da circular nº 366 informa as datas e locais para a inspecção de Machos ao Livro de Reprodutores em 2019:

– 28 de Janeiro, Golegã (Picadeiro Lusitanus)

– 24 de Abril, Alter do Chão

– 28 de Junho, Hipódromo Manuel Possolo, Cascais

– 19 de Outubro, Coimbra (ESAC)

Todos os animais terão de apresentar obrigatoriamente, o Certificado de Origem (Livro Azul) e Espermograma, com indicação de identificação do animal, conformação correcta dos órgãos sexuais externos, características dos sémen, e confirmação do médico veterinário da capacidade para ser reprodutor, sem o qual não poderá ser inspeccionado.

As inscrições têm de ser enviadas até 10 dias antes da prova.

No caso das éguas, deve ser comunicado à APSL até ao dia 31 de Janeiro, o número e local onde as mesmas se encontram para efeitos da visita da comissão.

Passamos a indicar as datas e zonas onde se irá deslocar a Comissão de Inscrição para a pontuação das éguas:

– Distrito de Aveiro: 20 e 21 de Março

– Distritos de Leiria e Coimbra: 9 e 10 de Abril

– Distritos de Castelo Branco e Portalegre: 18 e 19 de Abril

– Distritos de Braga e Porto: 24 e 25 de Maio

– Distritos de Bragança e Vila Real: 29 e 30 de Maio

– Distrito de Faro: 10 e 11 de Junho

– Açores: 10 e 11 de Junho

Ao abrigo da Legislação em vigor, informamos que as éguas serão vistas mediante a apresentação do Certificado de Origem (Livro Azul).