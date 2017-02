CAI-W Gotemburgo: Australiano Boyd Exell conquista pela sétima vez a Final da Taça do Mundo de Atrelagem (VÍDEO) 26 Fevereiro, 2017 17:59

Em Gotemburgo, Suécia, o condutor australiano Boyd Exell conquistou este domingo, pela sétima vez, o título da Taça do Mundo de Atrelagem 2016/2017, em mais uma emocionante final. Medalha de prata para o suíço Jérôme Voutaz e o bronze foi para o holandês Koos de Ronde.

Após a prova de obstáculos no sábado, que foi ganha por Jérome Voutaz (157,94s), Boyd Exell que ficou em terceiro nesta prova com 161,94s teve que recuperar na final 1,74 segundos (50% da diferença da classificação antes da final). O australiano decidiu alterar a sua rota para evitar cometer erros tal como tinha feito no dia anterior. “Hoje estive mais concentrado e conduzi melhor. Os meus cavalos estiveram tão bem como no dia anterior. É sempre difícil conseguir uma boa prova, mais foi realmente bem.”

Após a primeira mão da final, Boyd levava uma vantagem de pouco menos que 4 segundos sobre Jérome, e foi o último a entrar para a prova de desempate. A prova de desempate “Winning Round” teve lugar num percurso mais curto e Boyd conduziu rápido e sem faltas, assegurando o seu sétimo ttulo da Taça do Mundo de Atrelagem e a segunda em Gotemburgo. Boyd venceu a sua primeira final no Scandinavium em 2009.

Os percursos da Final de Gotemburgo foram desenhados pelo holandês Johan Jacobs. Entraram na primeira ronda 7 concorrentes apurados após oito etapas em Estugarda (Alemanha), Estocolmo (Suécia), Budapeste (Hungria), Génova (Suíça), Londres (Grã Bretanha) Mechelen (Bélgica), Leipzig (Alemanha) e Bordéus (França).

Resultados – FEI World Cup™ Driving Final 2016/2017 Gotemburgo (SWE):

1. Boyd Exell (AUS) 287,70

2. Jérôme Voutaz (SUI) 298,04

3. Koos de Ronde (NED) 305,71

4. József Dobrovitz (HUN) 160,13

5. IJsbrand Chardon (NED) 161,80

6. Fredrik Persson (SWE) 179,69

7. Georg von Stein (GER) 210,91

Resultados completos