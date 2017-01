BullFest: o evento inédito do ano

Lisboa assiste ao nascimento de um novo festival urbano. O BullFest surge no Campo Pequeno e vai decorrer no dia 18 de Fevereiro, apresentando uma montra de cultura portuguesa que combina o contemporâneo, urbano e popular. É a sua primeira edição, com organização da marca Touradas com a parceria do Campo Pequeno.

Nesse dia, os mais pequenos serão os primeiros a ser privilegiados, com uma praça insuflável para brincadeiras, atelier de desenho e pinturas faciais. Segue-se o teatro tradicional português de marionetas, o D.Roberto, recuperando umas das mais antigas tradições nacionais com duas peças icónicas. Os apaixonados pelos cavalos podem fazer o seu baptismo de equitação, com uma pequena volta.

A marcar o tom mais urbano, o grafitter Vile irá pintar um mural na arena, trazendo a nova arte popular para dentro do emblemático edifício do Campo Pequeno.

A meio da manhã, terá lugar uma introdução à tauromaquia, com demonstrações de lide a pé, a cavalo (Luís Rouxinol Jr.) e de pegas (Grupo de Forcados Amadores de Lisboa), que terão de enfrentar uma tourinha, aparelho de treino que simula um touro, com comentários e explicações de Maurício do Vale.

Ao meio dia, o salão nobre recebe a estreia mundial do documentário “Torrinha, de Corpo de Alma” da realizadora francesa Jennifer Ajuriaguerra, sobre o mundo da célebre herdade de Mestre David Ribeiro Telles, antes de ser apresentado no festival de cinema Equus Film Festival de Nova Iorque.

Durante a hora de almoço, as visitas ao Museu do Campo Pequeno serão grátis.

Logo às 14h30, tem lugar uma aula de toureio de salão, aberta a todos. A música marca forte presença no dia com dois concertos de manifestações culturais portuguesas Património da Humanidade: uma sessão de Fado por José da Câmara e um convidado ainda surpresa, e o Cante Alentejano pelo Grupo de Cantares Alentejanos de Ourique.

Ao final do dia, a arena estará reservada para um festival tauromáquico com um cartel internacional, com a presença de dois toureiros espanhóis que se juntaram aos grandes nomes nacionais, na afirmação da causa da tauromaquia.

Na lide a cavalo, teremos três duplas: Rui Salvador / Manuel Manzanares; Luís Rouxinol / Filipe Gonçalves; Manuel Telles Bastos / Francisco Palha. Na lide a pé, El Fandi, António João Ferreira e Manuel Dias Gomes. As pegas serão entregues a uma selecção de 36 cabos de vários grupos liderados pelo cabo dos Amadores de Santarém João Grave. Para demonstrar a riqueza da diversidade tauromáquica em Portugal, haverá ainda espaço para os recortadores da Arte Lusa. Os toiros vêm das ganadarias Prudêncio, Pinto Barreiros, Murteira Grave, Manuel Veiga, Luís Rocha, Paulo Caetano, Romão Tenório, Falé Filipe e Torre de Onofre.

Depois do festival, será possível descer à arena para conhecer e conversar um pouco com os artistas neste ambiente de festa verdadeira.

Porque um dia não chega para estar com amigos, reservámos ainda a noite para uma After Party, que será anunciada. Porque um dia não chega para tanta diversidade, a carne de toiro, biológica e gourmet de sabor muito especial, será homenageada numa semana inteira de apresentação, com menus especiais nos restaurantes aderentes do Campo Pequeno, de 16 a 23 de Fevereiro.

É apenas o primeiro ano do Bullfest, mas a organização promete surpreender e garante que é um evento que veio para ficar nas agendas.

Todas as actividades são de acesso livre e gratuito, com exceção do Festival Taurino. Os bilhetes estarão à venda no final desta semana com preços muito acessíveis a partir dos 5€, para que todos possam participar.

Este Festival é uma causa e um dia para os aficionados marcarem presença, contribuindo desta forma para a defesa e promoção da Festa. Os resultados do Festival Taurino serão destinados à Protoiro, para potenciar o seu trabalho.

Todos os detalhes do BullFest e do programa podem ser consultados em www.bullfest.pt