Brasil: «Olimpo do Castanheira» Campeão de Campões 2021 7 Dezembro, 2021 15:01

A 39ª Exposição Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano viveu, na noite desse domingo (05), no Centro Hípico de Tatuí em São Paulo, um momento de grande emoção, com a raça conhecendo seus novos Grandes Campeões e em especial o Campeão dos Campeões de 2021.

O título mais cobiçado do evento foi conquistado pelo jovem macho, Olimpo do Castanheiro (Escorial em Hannukah do Retiro), apresentado pela Coudelaria Ilha Verde e proveniente da criação da Coudelaria do Castanheiro. Na sua brilhante participação no evento, o animal primeiro venceu a categoria de machos de quatro anos, depois sagrou-se Grande Campeão Macho Adulto e Grande Campeão Macho, até conquistar o prémio máximo de Campeão de Campeões.

Sem esconder a emoção, o titular da Coudelaria Ilha Verde, Victor Oliva, mostrou o seu encantamento com Olimpo do Castanheiro. “O cavalo Lusitano só tem dado alegrias, seja no Brasil, em Portugal ou na Alemanha. Eu realmente acredito na raça e acho que isso é só o princípio. O «Olimpo» é um cavalo espetacular, que ainda vai realizar muita coisa e vai ser um progenitor espetacular. O seu principal diferencial é, sem dúvida, a flexibilidade, a mesma qualidade demonstrada pelo pai dele. Enfim, é só isso o que tenho a dizer, pois estou muito emocionado.”

Na disputa final, Olimpo venceu outro animal com participação destacada no evento, a poldra Quebella do Vouga (Baluarte do Vouga em Zelosa do Vouga). Afinal, a jovem palomina, exposta e selecionada pela Coudelaria Rocas do Vouga, acumulou premios ao longo da mostra, sagrando-se campeã na categoria de fêmeas de dois anos hípicos, Grande Campeã Fêmea Jovem e Grande Campeã Fêmea.

O Concurso de Modelo e Andamentos consagrou ainda: o Grande Campeão Macho Jovem, Q-Raro do Vouga (Riopele em Harmonia do Vouga), apresentado por Milton Amadeu Junior e selecionado pela Coudelaria Rocas do Vouga; o 1º Reserva Grande Campeão Jovem, Quimanji do Castanheiro (Gengibre Comando SN em Brotoeja do Castanheiro), proveniente da criação da Coudelaria do Castanheiro; a 1ª Reservada Grande Campeã Jovem, Pandora SOTW (Escorial em Lua HM), exposta pela Coudelaria do Castanheiro e proveniente da criação de Vítor Silva; além do 1º Reserva Grande Campeão Adulto, Oriente Mito do Vouga (Riopele em Cachimira do Mito), originário da criação da Coudelaria Rocas do Vouga.

A Coudelaria Rocas do Vouga de Manuel Tavares de Almeida Filho, conquistou também os títulos de Melhor Expositor e Melhor Criador da 39ª Expo Internacional. “É muito gratificante receber estes prémios. Afinal, o nível dos animais participantes estava muito alto, o que valoriza estas conquistas.

Mas, o mais importante é mesmo ver esta festa tão bem organizada num final de semana agradável, tanto por estarmos a competir como estarmos a festejar. Essa, afinal, é sempre uma competição em família, em que a gente torce por nossos animais mas também para que o melhor animal vença, pois é assim que a raça pode evoluir.”

Expectativas superadas

Na avaliação do juiz português Tomé Jorge Nunes, responsável pelo Concurso de Modelo e Andamentos, a 39ª Exposição Internacional foi um evento surpreendente. “Este foi um campeonato que me surpreendeu, tanto pela qualidade como pela quantidade, pois não vinha à espera de mais de cem cavalos inscritos. Enfim, foi um campeonato muito bonito.”

Já o presidente da Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (ABPSL), Ismael Gonçalves da Silva, destaca que o evento superou as expectativas em diversos aspectos. “Este ano, conseguimos reunir muitos animais, foram 103 no Concurso de Modelo e Andamentos, quase oitenta nas provas de Adestramento, além dos animais do Leilão Oficial ABPSL.”

O dirigente prossegue ressaltando outros aspectos positivos do evento. “Foi uma festa maravilhosa, com a presença de muitos apaixonados pela raça, entre eles cerca de 35 visitantes de outros países, como Portugal, México, Estados Unidos, Espanha, Chile e Colombia. Além disso, tivemos o regresso de grandes criadores, como o Haras Ianonni e a Coudelaria Alegria dos Pinhais, e também a chegada de novos criadores. Aliás, vale a pena destacar que o crescimento registado este ano na raça supera em 300% o registado no ano anterior. Afinal, enquanto em 2020 tivemos a chegada de apenas cinco novos sócios, este ano registámos até o momento 32 novos associados, com três deles assinando a adesão à ABPSL aqui na exposição.”