Bertram Allen ganha o Grande Prémio LGCT de A Coruña (VÍDEO)

O irlandês Bertram Allen emergiu vitorioso no rápido Grande Prémio Longines Global Champions Tour de A Coruña, apresentado por Casas Novas. Montando o excepcional Pacino Amiro, Allen conquistou seu primeiro Grande Prémio LGCT desde 2018.

Liderando a volta de honra após um emocionante desempate com apenas 9 conjuntos de alto nível, Allen derrotou a amazona grega Ioli Mytilineou com L’Artiste de Toxandra por uma fração de segundo. Mais uma vez, o holandês Harrie Smolders subiu ao pódio com Mónaco N.O.P, desta vez conquistando o terceiro lugar e invertendo as posições com Ioli em comparação com o último evento em Mónaco.

Allen não apenas recebeu a maior parte do substancial prémio em dinheiro, mas também garantiu o passaporte para o LGCT Super Grande Prémio em Novembro em Praga. Bertram sorriu: “É fantástico qualificar para o LGCT Super Grande Prémio, pois é algo que sempre quis fazer”.

Terminando apenas 0,40 segundos à frente da segunda classificada Ioli Mytilineou e L’Artiste de Toxandra, Bertram teve a vantagem de ser o último cavaleiro a entrar em pista. Falando sobre seu plano para o desempate, Bertram disse que teve a oportunidade de observar Ioli – “Eu tinha um plano semelhante ao dela e, quando a vi competir, soube que tudo era possível e, felizmente, fui um pouco mais rápido. Não é fácil vencer estes G.P.’s”.

Após subir ao pódio pela segunda semana consecutiva, mas montando um cavalo diferente, Ioli deixou claro que a sua força para a temporada de 2023 é algo a considerar. “Parece um sonho. Conseguir colocar dois cavalos no pódio de um Grande Prémio LGCT, que, como sabemos, não são G.P.’s pequenos, é surreal”.

Quanto à participação de Rodrigo Giesteira Almeida com Pegasus Jataki terminou em 21º lugar após penalizar oito pontos no percurso inicial.

Resultados AQUI