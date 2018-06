Bélgica conquista a quarta etapa Taça das Nações da temporada (VÍDEO) 18 Junho, 2018 7:05

A Bélgica conquistou a quarta etapa da Taça das Nações Longines. França ocupou o segundo lugar seguida dos Estados Unidos que completou o pódio.

Às 14h00 deste domingo, arrancou a Taça das Nações Longines de Sopot, Polónia, quarta etapa da divisão 1 europeia. A Bélgica ao comando de Peter Weinberg dominou do princípio ao fim. A equipa composta por Olivier Philippaerts (H&M Ikker), Pieter Devos (Claire Z), Jerome Guery (Garfield de Tiji des Templiers) e Niels Bruynseels (Cas de Liberte) com um total de 13 pontos bateu a formação francesa de Philippe Guerdat que após alcançar uma segunda mão praticamente impecável, graças às magníficas prestações de Kevin Staut e de Olivier Robert (conseguiu o único duplo percurso sem faltas nesta prova), ocupou o segundo lugar com um total de 16 pontos. Os Estados Unidos de Robert Rideland completaram o pódio com 21 pontos.

O percurso do chefe de pista alemão, Olaf Petersen Jr, composto por 12 obstáculos e 15 esforços não estava fácil. “A vala de água (nº5) era larga, a enorme tríplice para o vertical (nº 9 e 10) e o último duplo (11) provaram ser muito difíceis”, realçou Bruynseels. A distância para o último oxer também apanhou vários conjuntos de topo na primeira mão, incluindo o francês Kevin Staut (For Joy van’t Zorgvliet HDC) e a americana Margie Goldstein-Engle (Royce).

Resultados AQUI

Ranking