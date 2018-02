Autarquia sorteia 5 cavalos resgatados

A Câmara de Terras de Bouro vai sortear, em 2 de Março, cinco cavalos resgatados em Rio Caldo e não reclamados pelos respectivos proprietários, anunciou esta terça-feira o município.

Inicialmente, a Câmara tinha publicitado a intenção de leiloar os animais em hasta pública, mas entretanto “descobriu” que a lei não o permite, pelo que optou pelo sorteio.

Os interessados em participar no sorteio têm apenas de demonstrar que possuem “condições adequadas” para o alojamento e maneio dos animais.

Os animais foram capturados a 14 de Fevereiro, no lugar de São Pedro, freguesia de Rio Caldo, e estão alojados no Centro Interpretativo do Garrano.

Fonte: Jornal O Minho.