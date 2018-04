Atletas nacionais inscritos em internacionais na Alemanha, Bélgica e Brasil esta semana 19 Abril, 2018 7:50

Abaixo divulgamos as competições internacionais de saltos de obstáculos de 2 estrelas na presente semana, que contam com a participação de cavaleiros portugueses:

CSI2* ESCHWEILER (Alemanha) de 18 a 22 de Abril de 2018

LUCIANA DINIZ com Camargo, Isabeau e Chicca

NUNO TIAGO GOMES com Disco

Mais informações em:

www.eschweilerjumping.com

CSI2* OPGLABBEEK (Bélgica) de 19 a 22 de Abril de 2018

MÁRIO WILSON FERNANDES com Celine E, Joly Coeur van het Kriekenhof e Lotus

RUI GUIMARÃES PINTO com Fonix

FATIMA ROUS com Fast S e Indigo van Orshof

CSIYH OPGLABBEEK (Bélgica) de 19 a 22 de Abril de 2018

MÁRIO WILSON FERNANDES com Carrisma e Mimosa

Mais informações em:

www.sentowerpark.com

CSI2*W PORTO ALEGRE (Brasil) de 19 a 22 de Abril de 2018

LUCAS BRAMBILLA com Bernhard

Mais informações em:

www.bestjump.com.br