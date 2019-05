António Matos Almeida imparável em Barcelos

O cavaleiro português, António Matos Almeida, conquistou este domingo o seu 6º Grande Prémio da temporada.

Matos de Almeida, vencedor do Grande Premio do CSI1* de Ponte de Lima no passado domingo, volta a destacar-se no Centro Hípico Irmão Pedro Coelho (CHIRPC) em Barcelos, vencendo a prova rainha com Apache de Liam, conseguindo um duplo percurso sem faltas (38,57s). Após um muito disputado desempate com Alexandre Faustino / Benhur de Salinas (2º lugar), a restante classificação ficou assim ordenada: João Chuva em 3º e 4º com os cavalos António e HHS Washington, e Marcio Pinto / Cebrina (5º).

Trinta e oito conjuntos alinharam nesta prova com desempate com obstáculos a 1,40m, mas apenas oito com zero pontos disputaram o desempate.

