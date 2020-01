António Matos Almeida chegou, viu e venceu em Matosinhos (VÍDEO) 13 Janeiro, 2020 10:15

Após pausa de 3 meses por lesão em Barcelona, poucos esperavam um regresso em forma de António Matos Almeida no CSN B, que decorreu este fim-de-semana no Centro Hípico do Porto e Matosinhos.

Para António, talvez tenha sido um momento de rejuvenescimento, depois desta pausa conseguiu regressar à ribalta, vencendo neste domingo, o Grande Prémio (1,35m) e uma prova ao cronômetro (1,20m) com G&C Urika du Plessis e com Molin Rouge respectivamente. No sábado conquistou também duas provas: com Coral Nz venceu a prova com desempate (1,20m) e a prova grande (1,30m) com G&C Urika du Plessis.

Bernardo Pereira Ladeira (Dento) foi segundo classificado no Grande Prémio (0/0-29,75s) enquanto Francisco Fleming de Oliveira completou o pódio (Belina de la Folies) (0/0-30,03s). Antonio Matos Almeida ocupou o 4º lugar com Virtuose du Very (0/0-30,40s).

Resultados completos AQUI