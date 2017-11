Ajuda para os cavalos na zona dos fogos 15 Novembro, 2017 23:01

O esforço de angariação de fundos organizado conjuntamente por Karen Allwright, Roxanne Brown e Sandra Dias da Cunha ainda está a decorrer.

Até à data foram angariados mais de 21 mil euros em dinheiro e além disso foram conseguidos diversos bens para um leilão online que acabou ontem à noite, rendendo quase 3 mil euros. Já foram entregues 110 toneladas de alimentação e mil euros de produtos veterinários através de centros próprios de distribuição, que foram organizados com a ajuda de veterinários no local, nas zonas mais afectadas perto de Viseu e Oliveira do Hospital.

Nos últimos dias, o esforço tem se focado sobretudo em ajudar entidades individuais que precisam, como associações equestres, centros hípicos e pessoas particulares, conforme vão pedindo ajuda ao veterinário equino no local, o Dr Diogo Themudo. As linhas de apoio ainda estão abertas.

Podem obter mais informações sobre a ajuda prestada e como contribuir através desta página no Facebook