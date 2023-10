Academia Dressage Portugal fecha época desportiva com 3 Finais

A Academia Dressage Portugal, em Arruda dos Vinhos, recebe em Novembro, três Finais Nacionais: o Campeonato Dressage Open nos dias 17 a 19 de Novembro, a Taça de Portugal e o Troféu Dressage Póneis nos dias 1 a 3 de Dezembro.

Nas palavras de Raquel Falcão:

“As finais que organizámos o ano passado foram um sucesso e este ano queremos elevar ainda mais a fasquia. Queremos que todos os envolvidos se sintam acarinhados, sobretudo cavalos e cavaleiros, proporcionando competições de elevada qualidade para que os atletas possam mostrar o melhor de si.”

Além das habituais parcerias com O Mundo da Equitação e a Cavalor, estes eventos contam com diversos patrocinadores regionais e nacionais, como: Coudelaria do Carrefe, Future Healthcare, Famifardas, Navipa, Clínicas IMED, Horse Terapy Services, HorseMarket, RV Equine Image, Pico da Vigia, Taberna D. Maria, Carolinda Duarte Photography, Coudelaria Duarte Rico, Pastelarias Patyanne, Casal da Monteira, Papelaria Relíquia, Casa do Preto, Mariana Assis da Silva Dressage e Quinta Silvestre.

Como alojamento oficial, o Hotel Lezíria Parque em Vila Franca de Xira, oferece um código promocional para os participantes do evento.

A animação está sempre garantida, desta feita com uma programação especial para promover o convívio entre os visitantes, sempre acompanhada pelas fabulosas opções das food-trucks: Pica 21, Go Mars e Ostras sobre Rodas que estarão presentes no recinto durante os eventos.

Esperam-se que no total entre os três eventos passem cerca de 1000 pessoas pela Academia.