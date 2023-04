Abrantes acolheu o primeiro CDI3* da Rota Lusitana 2023

Decorreu no passado fim-de-semana (14 a 16 de Abril) no Centro Equestre Vale de Ferreiros, no Pego, o primeiro CDI3* da Rota Lusitana 2023. De forma a dinamizar este evento, realizaram-se paralelamente provas nacionais (CDE). Dada a presença de juízes internacionais de nível 4* e 5* neste circuito, 25 cavaleiros nacionais participaram neste evento alguns com o objectivo da qualificação para os Campeonatos da Europa e Jogos Olímpicos de Paris.

João Torrão e o debutante Lírio MVL de 8 anos, (Zeus do Lis x Quira por El-Negro) (criador Miguel Fialho Silva e Sousa) propriedade de Soc. Agric. de Santana do Campo, foram os protagonistas entre os 10 participantes, vencendo o Grande Prémio (70,913%) no sábado e o Grande Prémio Especial (69,808%) no domingo. Jeannette Jenny foi segunda classificada no Grande Prémio com Damasco (69,022%) e Duarte Nogueira com Joba II fechou o pódio com 67,152%. No GP Especial Martim Meneres com Equador foi segundo classificado com 68,660%, enquanto Jeannette Jenny completou a lista de vencedores com Damasco (68,277%).

O júri foi composto por Carlos Lopes (presidente), Eva Marie Vint-Warmington (EST), Magnus Ringmark (SUE), Sunil Sivas (IND) e Isobel Wessels (GBR), Miguel Gonçalves (POR).

O 2º concurso da Rota Lusitana 2023, acontece entre 28 e 30 de Abril nas instalações da Coudelaria de Alter em Alter do Chão.

Resultados AQUI