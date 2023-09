Abel Lezcano perde estribo no meio de uma corrida em Chicago… (VÍDEO)

Abel Lezcano mostrou uma força e coragem notáveis, para evitar cair do seu cavalo depois do estribo se partir no meio de uma corrida, perto de Chicago, no passado mês de Agosto.

Este jóquei que já sobreviveu a um transplante renal, lutava pela liderança em cima de «Christmas Present», e foi logo no início da terceira corrida de uma milha em Hawthorne, que o “desastre” aconteceu.

Imagens assustadoras mostram o jóquei escorregando repentinamente para o lado direito do cavalo, depois de perder o estribo. Lezcano quase que desaparece de vista das câmaras de televisão enquanto cai em direção ao chão.

Mas enquanto «Christmas Present» galopava na curva à esquerda, o jóquei de alguma forma consegue agarrar-se.

Uma câmara de frente mostra o jóquei deitado, segurando o pescoço do cavalo, sendo jogado para cima e para baixo enquanto um de seus rivais observa da sela.

De alguma forma, depois de cerca de 10 segundos de pânico, o jóquei consegue endireitar-se e voltar para a sela.

Infelizmente, o estrago no estribo fez com que «Christmas Present» e Lezcano não conseguissem terminar a corrida.