A.P.S.L. procura melhores cavalos lusitanos de toureio em 2017 23 Dezembro, 2017 7:25

A Associação Portuguesa do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL), através da sua Circular nº 364 de 20 de Dezembro, informa que estão abertas as inscrições para as candidaturas para encontrar os melhores cavalos lusitanos de toureio em 2017.

Até dia 31 de Janeiro, estão abertas as candidaturas em duas categorias, cavalos consagrados e debutantes.

Confira a circular AQUI