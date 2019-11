A Global Champions League chega ao fim, mas há muito ainda para ver durante a “finalíssima” de Praga 21 Novembro, 2019 12:13

Este sábado (23), os fãs dos saltos de obstáculos têm boas razões para ficarem “colados” aos ecrãs do Eurosport! A belíssima cidade de Praga, considerada pela UNESCO de Património da Humanidade, recebe este fim-de-semana, os “Playoffs” da Global Champions League, um dos mais importantes eventos da temporada.

Ao todo 16 equipas com os melhores conjuntos de cavalos e cavaleiros reúnem-se na Arena O2, para momentos de grande rivalidade e emoção que vão ditar as contas do circuito. Espera-se lotação esgotada nas bancadas deste recinto com capacidade para 18.000 pessoas.

O evento não conta com cavaleiros portugueses, mas há um que fala a língua de “Camões”. Trata-se do brasileiro Marlon Módolo Zanotelli. Fará parte da equipa Monaco Aces juntamente com o belga Jérôme Guery, o francês Julien Epaillard, o belga Jos Verlooy, a norte-americana Laura Kraut e a francesa Jeanne Sadran.

Os grandes favoritos à conquista desta “finalíssima” da “Cidade das 100 Cúpulas” são os London Knights, equipa muito forte que conta com a estrela olímpica Ben Maher, da Grã-Bretanha, os irmãos belgas Nicola e Olivier Philippaerts, a britânica Emily Moffitt e a belga Gudrun Pateet. Os London Knights lideram o “ranking” da Global Champions League com 326.00 pontos e um total acumulado de € 2.317.247,33. São seguidos de perto pelos St. Tropez Pirates, com 323.00 pontos, e pelos Madrid In Motion, com 303.00 pontos, equipa que na época conquistou a Super Taça da Global Champions League.

Um ambiente eletrizante, percursos e obstáculos desafiantes, cavaleiros empenhados e cavalos destemidos e muito em jogo fazem destes “playoffs” da Global Champions League uma transmissão a não perder no Eurosport!

António Frutuoso de Melo, comentador de desportos equestres do Eurosport: “Os ‘playoffs’ representam o culminar de uma temporada extremamente disputada, tendo ganho este modelo da Global Champions League uma importância muito grande, dando assim um espectáculo cada vez melhor ao público que acompanha não só no Eurosport, como também directamente nos locais onde se realizam as diversas etapas.”

“Há neste momento vários conjuntos em grande forma, o que tornará esta finalíssima com certeza um grande espectáculo. Olhos postos nos cavaleiros que mais se têm destacado esta temporada, tais como Martin Fuchs e Ben Maher (London Knights), Peter Devos e Danielle Goldstein Waldman (St. Tropez Pirates), Michael van Der Vleuten e Eduardo Alvarez Aznar (Madrid in Motion)… Aguardemos então para ver esse grande espectáculo e quem sairá o vencedor da edição de 2019.”

Horários

– Sábado, 23 de Novembro: 18:50 – 19:45 e 20:35 – 21:45

– Segunda-feira, 25 de Novembro: Resumo da prova às 18:30