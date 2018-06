98º CSIO Lisboa: Luis Sabino Gonçalves sobe ao lugar mais alto do pódio 31 Maio, 2018 21:48

Arrancou nesta quinta-feira, o 98º CSIO*** de Lisboa, no Hipódromo do Campo Grande, com o cavaleiro português Luís Sabino Gonçalves a levar a melhor sobre a concorrência na prova grande, qualificativa para o Grande Prémio que se disputa no próximo domingo.

Montando Acheo di San Patrignano, Luís Sabino Gonçalves registou o melhor tempo, dos 9 conjuntos que terminaram a Tabela A ao cronómetro (1,50m), sem faltas. O britânico Graham Gillespie foi segundo classificado com Andretti e o italiano Francesco Turturiello foi terceiro com Quinoa des Pres. Seguiram-se a francesa Felicie Bertrand com Sultane des Ibis e Hugo Carvalho com Vichy du Puits em 4º e 5 lugares, respectivamente. Ricardo Gil Santos terminou em 10º lugar tendo penalizado um ponto nesta prova que registou seis conjuntos com 1 ou 2 pontos por excesso de tempo.

Na prova média (1,45), triunfo do francês Axel Narolles com Dominant 2000 Z seguido do chileno Agustin Covarrubias com Souchka du Lys. O francês Jacques Helmlinger ocupou o 3º lugar com Wild Thing L enquanto Luís Sabino Gonçalves alcançou o 4º lugar montando Dominka van de Lucashoeve. Boa prestação de Hugo Carvalho que nesta prova disputada em Duas Fases, assegurou a 7ª posição com Extraordiner.

O austríaco Miklos Tassilo Csillaghye foi o vencedor da prova pequena disputada ao cronómetro (1,40m) com Christino e João Chuva subiu ao 2º lugar do pódio com Virginia Dream. O belga Gilles Thomas fechou o pódio com Caretina.

As provas da jornada inaugural foram patrocinadas pela Equievents, Vista Alegre e Câmara Municipal de Lisboa.

TAÇA DAS NACÕES FEI – DIVISÃO 2

O 2º dia de provas, começará pelas 09h00; destaque para a Taça das Nações FEI que se disputará pelas 18h00 (1ª mão) e 21h30 (2ª mão). Durante o intervalo desta prova (20h30) – qualificativa para os Jogos Equestres Mundiais de 2018 e Campeonato da Europa em Roterdão em 2019 – haverá uma exibição da Reprise da Escola de Mafra e Fado por José da Câmara.

São 12 equipas da Divisão 2, que vão participar na Taça das Nações FEI, por ordem de saída: Irlanda, Espanha, Áustria, Coreia, Itália, Estados Unidos, Bélgica, Suécia, França, Brasil, Portugal e Grã Bretanha.

A representação portuguesa, nesta prestigiosa prova estará a cargo de, António Matos Almeida (Nikel de Presle), Rodrigo Giesteira Almeida (Hassan van de Wittemoere), Luís Sabino Gonçalves (Unesco du Rouet), Duarte Seabra (Fernhill Curra Quinn), Hugo Carvalho (Vichy du Puits) e como Chefe da Equipa, Francisco Louro.

