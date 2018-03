8 Raidistas portugueses competem no Dubai e em Espanha 16 Março, 2018 9:11

Tem lugar neste sábado (17) o CEI2* – 120 kms, Dubai Crown Prince Endurance Cup nos Emiratos Árabes Unidos e o CEI2* (120Kms ) de Badjoz, que contará com a presença de 8 atletas portugueses.

CEI2* – 120 Kms, Dubai – 17 de Março

ANA BARBAS com Gaivota

RUI PEREIRA com Fidalgo de S. José

MARIA PRAZERES com Appy d’Alzou

Mais informações em:

www.dubaiequestrianclub.ae

CEI2* – 120 Kms, Badajoz – 17 de Março

MARIANA GOMES OLIVEIRA com Extra Vanilla AET

PEDRO SÁ E ALMEIDA com Alto de Traclin

JOÃO MARIA MOURA com Flash

LUIS MIGUEL BARRADAS com Evian

CARLOS CUNHA com Nunccia