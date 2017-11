Campos de férias do Natal no Pony Club do Porto 22 Novembro, 2017 16:18

Uma vez mais nestas férias de Natal, o Pony Club do Porto abre as suas portas para os seus campos de férias.

Crianças dos 5 aos 14 anos podem montar, tratar, brincar e passear com os póneis fazendo destas as palavras de ordem para os dias de férias.

É garantida a cada criança a oportunidade de novas aprendizagens num ambiente enriquecedor, com monitores formados e especializados.

Com os nossos amigos póneis muitas atividades estão programadas, desde montar, alimentar, tratar. Haverá também a partilha de novas experiências em grupo com o tema Natal. Uma semana de férias diferente, sem igual, com muitas surpresas.

O Pony Club do Porto proporciona assim uma ocupação nas férias escolares e um espaço onde os pais podem deixar os seus filhos durante o dia, das 9h às 17h30, com possibilidade de prolongamento de horário se necessário.

Os campos de férias dão início dia 18 de Dezembro e prolongam-se por uma semana, até 22 de Dezembro.

INFORMAÇÕES

Semana – de 18 de Dezembro a 22 de Dezembro;

Participantes – dos 5 aos 14 anos;

Actividades – tratar, alimentar e montar os póneis; aulas de equitação; artes plásticas e actividades com temáticas de Natal; dinâmicas de grupo, etc

Inscrições e mais informações através do email info@ponyclubdoporto.org, dos telefones 228 318 288 / 926 550 267ou no site www.ponyclubdoporto.org

PR