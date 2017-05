Fim das ferraduras… “Horserunners” (VÍDEO)

A empresa austríaca Megasus Horserunners trabalha há 20 anos no desenvolvimento de ferraduras de plástico, que estão sendo popularizadas sob o nome de “Horserunners”. Segundo a empresa, mais de 50% dos cavalos morrem por problemas nas patas e/ou nos cascos.

A Megasus pretende uma substituta funcional para as ferraduras de ferro e, lançou a versão que não só é feita de plástico, mas tem uma espécie de ganchos que permitem que ela seja colocada e removida com facilidade. Assim, a ferradura ajusta-se melhor ao pé do animal.

Os “ténis / horserunners” são leves, flexíveis, tem amortecedores e a base adapta-se aos diferentes tipos de solo.

Para quem estiver interessado, a empresa está a trabalhar em pré-vendas neste momento e as peças devem ser entregues em Agosto deste ano. Cada par destas ferraduras custa € 119.

Fonte: Megasus Horserunners AQUI