31ª Vitória da temporada para o português Ricardo Sousa 4 Outubro, 2017 9:40

A terceira jornada da temporada de Outono do hipódromo e La Zarzuela (Mardrid) disputou-se este domingo com, a presença de vários intervenientes lusos.

Destaque para o jóquei Ricardo Sousa que alcançou a sua 31ª vitória da temporada neste dia, vencendo com a égua Debira (SPA) de 4 anos das quadras espanholas Ortiz Gispert, Sou Bou (GB) e Marisol com preparação do luso José Carlos Cerqueira.

A prova de 1200 metros sobre a linha recta foi emocionante onde os três preparadores portugueses foram os protagonistas. Half a Billion (GB) da quadra A Granja com a preparação de Hélder Pereira impôs o ritmo da prova, sendo ultrapassado a 200 metros da meta por Antonella (GB) da quadra Siempre Fani preparada por Tiago Martins, que cedeu nos últimos 30 metros para Presidency da quadra Zezinho preparado por J.C. Cerqueira, que por sua vez cede para o veterano Totxo (FR) sobre a linha de meta.

No pódio e como mais uma brilhante ponta final tivemos Scheme of the Moon (FR) da quadra Maia Lidador preparada por Hugo Oliveira, que alcançou a 3ª posição no handicap de 1600 metros.

Fonte: Hélder Barbosa