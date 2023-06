2 Portugueses na II Copa de Tradição

Realizou-se no passado sábado (17), em Vilamanrique de la Condessa, no complexo de Ardea Purpúrea a II Copa de Tradição que incluiu exposição de artigos de correaria, restauradores de carros de cavalos, ferragens etc,

Num excelente ambiente de amizade e convívio estiveram presentes neste concurso um total de 16 participantes, entre os quais os portugueses Fernando Vasconcelos na categoria de 1 cavalo e Filipa Apolinário com 4 cavalos, tendo ambos obtido muito boas classificações.

Esteve também presente na qualidade de juiz o vice-presidente da APA, Eduardo Cruz.

Este concurso é de iniciativa privada sendo que conta com a colaboração de vários clubes e associações.

O evento terminou com um agradável jantar onde foram distribuídas as lembranças de participação, seguido de um leilão a favor de uma instituição caritativa, finalizando com uma bem animada noite de ” copas” com música ao vivo que se prolongou até de madrugada.

Resultados