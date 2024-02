15ª Jornadas Internacionais HVME

A 15.ª Edição das Jornadas Internacionais Hospital Veterinário Muralha de Évora vai decorrer nos dias 1 e 2 de Março de 2024, no Évora Hotel em Évora.

O Programa do dia 1 de Março desdobra-se em duas salas: a Sala Fórum, com o tema “360º em torno da pecuária”, e a Sala Planície, com o tema “Avanços e desafios na produção equina”.

No dia 2 de março o destaque vai para a primeira conferência internacional sobre a Lã realizada em Portugal, a “Wool Conference 2024”, que resultou de uma parceria com a ANCORME (Associação Nacional de Criadores de Ovinos Merino).

Esta edição das Jornadas Internacionais Hospital Veterinário Muralha de Évora vai ser palco da 2ª edição do Prémio Inovação na Pecuária Extensiva. Esta distinção está alinhada com as prioridades nacionais e europeias de apoio à inovação no sector e tem como objetivo premiar as explorações pecuárias mais inovadoras em 4 domínios de atuação (Sustentabilidade Ambiental; Inovação Tecnológica; Rentabilidade; Bem Estar Animal).

A componente cultural destas XV Jornadas é assinada pela escultura Maria Leal da Costa através de uma exposição intitulada “Bestiário Fraterno” que constitui a materialização de uma visão pessoal do mundo animal devedora do ideal franciscano de fraternidade das criaturas onde o ferro, a pedra e o metal dão corpo ao conceito.

Os ingressos encontram-se à venda aqui.