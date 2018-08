12 Raidistas nacionais inscritos em Euston Park 14 Agosto, 2018 8:35

Terão lugar nos próximos dias 17 e 10 de Agosto as provas internacionais de Raides em EUSTON PARK (Grâ-bretanha) que contam com a participação de 12 cavaleiros portugueses, como segue:

CEI 1* 80 Kms

VASCO AVÓ com Destemida

MIGUEL BRASÃO com SC Kandahor

JOÃO AFONSO COMENDA com Ocalla de Pallares

CARLOS CUNHA com Guardiola das Tapadas

FREDERICO GALVÃO com Pasadena de Pallares

RUI LANTERNAS com Enjoy Barro

RUI PEREIRA com Pokhara de Pallares

JOÃO PEDRO RODRIGUES com Alma Hotspur

CEIO2* – 120 Kms

JOÃO PICÃO ABREU com Bolota de Alcântara

VASCO AVÓ com Barão do Valongo

MIGUEL BRASÃO com Tor Lor

MARIA DO CARMO CRUZ com Felino III ou Eira do Alcaide

MARIA CAROLINA RAPOSO BAPTISTA com Carolans

CEI3* – 160 Kms

MARIA PRAZERES com Tejo du Cambou

Mais resultados em:

www.eustonparkendurance.co.uk