NOVIDADE: Conheça o novo Protector de Dorso!

Protetor de Dorso

O protetor de dorso foi concebido e desenvolvido com materiais de alta tecnologia para possibilitar um suporte estrutural e conforto para as costas, pescoço e ombros do cavalo, ao mesmo tempo que transmite uma total conexão entre o movimento do cavalo e o cavaleiro. A ventilação e a absorção do impacto são qualidades importante nos protetores de dorso, por isso o protetor de dorso foi desenhado com materiais tridimensionais, de grande absorção de impacto, que promovem uma elevada respirabilidade, promovendo a saída do calor e da humidade.

Disponível em 2 modelos:

*Full Filler, maior densidade

*Medium Filler, menor densidade

A escolha da densidade depende do peso do cavaleiro e da condição da musculatura/estrutura do dorso do cavalo.

Disponível em 3 tamanhos para melhor ajuste à sela.

As capas removíveis estão disponíveis em várias cores.



Contato: 965075070

Lembre-se, divirta-se com o seu cavalo e Enjoy the Ride!