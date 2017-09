CSI3* Vilamoura: Laura Renwick vence prova grande com Bintang II 29 Setembro, 2017 7:39

Os britânicos Laura Renwick (Bintang II), Jessica Mendoza (Wan Architet) e Abbe Buchmore-Eames ( Casti Aneira) venceram as três provas da primeira jornada do segundo CSI3* de Vilamoura que começou esta quinta-feira.

Laura Renwick, uma especialista em provas de velocidade, venceu com o KWPN Bintang II a prova grande disputada ao cronómetro (1,45m) tendo registado o melhor tempo (70,39s) dos 19 conjuntos que terminaram com zero pontos. Lisa Nooren (Hol) foi segunda classificada com o garanhão KWPN Dienellie (72,19s) e Darragh Kenny (Irl) ocupou o terceiro lugar com o castrado Hanoveriano C’Est Beau (72,37s). A melhor prestação nacional foi de Luís Sabino Gonçalves que alcançou o 8º lugar com a égua belga Hilde Imperio Egipcio (75,03s).

O triunfo na prova média, também ao cronómetro (1,35m), pertenceu a Jessica Mendoza (Gbr) com Architet (59,55s). Darragh Kenny foi segundo classificado com Sandetto enquanto Megan Williams (Gbr) com o garanhão KWPN Bordeaux ocupou o terceiro lugar (61,31s). Ainda no Top 10, ficou classificado Miguel Viana (Por) com Jorden van de Kruishoeve em 9º lugar (63,96s).

O britânico Abbe Burchmore-Eames com Casti Aneira foi o vencedor da prova pequena (1,30m), e os franceses Adrien Rouchon com Halica Vd Breemeersen e Nicolas Paillot com Vif Alia ocuparam o segundo e terceiro lugares, respectivamente. António Matos Almeida (Por) com o garanhão SF Viveddystar ficou em 9º lugar.

Duarte Seabra (Por) somou o seu segundo triunfo com a égua irlandesa Plot de Fernhill nos cavalos de 6 anos, enquanto o irlandês Jeremy Sweetnam com Cap 4 venceu a prova com desempate reservada a cavalos de 7 anos.

Resultados completos AQUI

