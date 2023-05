Workshop sobre Neonatologia Equina reúne especialistas

No dia 15 de maio, pelas 09h, vai realizar-se na Escola Superior Agrária de Elvas, o Workshop de Neonatologia Equina no âmbito do projeto EQUIMAIS: melhor produção equina, liderado pela Universidade de Évora em parceria com os Institutos Politécnicos de Portalegre e Santarém.

O objetivo deste workshop teórico-prático, com um dia de duração, será formar os participantes na área da neonatologia equina nomeadamente quais patologias mais comuns, aspetos a ter em conta na realização do exame clínico ao potro e principais áreas de atuação no tratamento destes animais. O workshop contará com os oradores Dr. Juan Maria Gallardo, doutorado em Ciências Veterinárias e atual Diretor Técnico da Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto, Madrid; Dra. María Martín, doutorada em Ciências Veterinárias e diplomada pelo Colégio Europeu de Medicina Interna Equina (ECEIM) e atualmente responsável pela unidade de neonatologia do Hospital Clínico Veterinário da Universidade da Extremadura, Cáceres; e Dra. Marta Uva, mestre em Medicina Veterinária e com ampla experiência internacional nas áreas de medicina interna e neonatologia equina.

As inscrições são gratuitas mas obrigatórias. Os interessados poderão realizar a sua inscrição na componente teórica e prática até 11 de maio neste link. Os workshops práticos destinam-se preferencialmente a profissionais e cada um tem um limite de dez vagas.

Breve nota sobre o Projeto EQUIMAIS

O projeto conta com uma equipa pluridisciplinar na área da produção equina. É coordenado pela Universidade de Évora, tendo como parceiros o Instituto Politécnico de Portalegre e o Instituto Politécnico de Santarém, e visa difundir conhecimento científico sustentado na área, realizando para isso diversas formações e publicações. Foram propostas tarefas específicas nas seguintes áreas: diagnóstico e tratamento de éguas; recolha e transferência de embriões; avaliação e seleção de garanhões; utilização de marcadores genéticos; comportamento de garanhões; maneio de poldros; nutrição e eficácia reprodutiva. Estas tarefas visam a capacitação de técnicos e o desenvolvimento tecnológico da cadeia produtiva, permitindo um salto quantitativo e qualitativo importante na produção e criação de cavalos na região do Alentejo.

PROGRAMAS