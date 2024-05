Escola Superior de Biociências de Elvas organiza Concurso de Saltos Nacional – C

A Escola Superior de Biociências de Elvas do Politécnico de Portalegre está a organizar um Concurso de Saltos Nacional – C que irá decorrer nos dias 18 e 19 de maiô e onde se homenageará, a título póstumo, o criador de cavalos e aficionado do hipismo, João Picão Fernandes.

O Concurso decorrerá no campo de obstáculos de 5000 m2 do Complexo de Animação e Formação Equestre de Elvas integrado no Museu Militar de Elvas e com um enquadramento histórico e paisagístico de grande beleza.

As inscrições para o Concurso de Saltos (CSN-C) dos dias 18 e 19 de Maio estarão abertas até 16/05/2024 no site da Federação Equestre Portuguesa.

O prize money do concurso são 2000 euros.