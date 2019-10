WBFSH: Studbook Lusitano sobe à 7ª posição no Ranking Mundial de Raças 23 Outubro, 2019 13:53

Os rankings finais de 2019 da World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) foram actualizados no dia 30 de Setembro, contemplando o Studbook Lusitano com a 7ª posição (11.018 pontos) na classificação de raças de cavalos de Dressage.

Pontuaram para o Studbook os Lusitanos: Alcaide (x Lobito) 2048pts, Coroado (x Rubi) 2005 pts, Fogoso (x Rico) 1785pts, Equador (Quo Vadis (1767pts), Dragão das Figueiras (x Único) 1729 pts. e Euclides Moer (x Riopele) 1684pts.

O Studbook KWPN (14.319 pts) mantém-se na primeira posição deste ranking, e os cavalos que pontuaram foram: Verdades (x Florett AS), Blue Hors Zack (x Rousseau), Blue Hors Don Olymbrio (x Jazz), Vancouver K (Jazz), Glock’s Dream Boy (x Vivaldi) e Buriel K.HG. (x Osmium).

Em saltos de obstáculos, a criação KWPN demonstra também, que atravessa um grande momento. O “crack” de Ben Maher, Explosion W (Chacco Blue x Baloubet du Rouet) termina a temporada encabeçando o ranking final da WBFSH com um total de 2683 pontos. Na segunda posição a égua Holsteiner Tovek’s Mary Lou (Montender x Portland L) e Scuderia 1918 Tobago Z (Tangelo vd Zuuthoeve x Mr. Blue) em 3º lugar. Os KWPN encabeçam o ranking de studbooks seguidos dos Westfalianos e dos Zangersheide que são 2º e 3º respectivamente.

No Concurso Completo, o cavalo Irlandês de Desporto (ISH) reforça a sua supremacia, seguido do Hanoveriano e do Sela Francês. O Hanoveriano Fischerchipmunk FRH (Contendo I) do alemão Michael Jung é o melhor desta lista.

