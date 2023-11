VillaMoura Champions Tour 2023: Sétimo triunfo para Francisco Fontes

Nesta quarta-feira, encerraram-se as provas para cavalos novos no Villamoura Champions Tour 2023, destacando-se a notável performance do cavaleiro português Francisco Fontes, que conquistou sete vitórias neste circuito com seus equinos de 5 anos: Mylo du Val du Geer, Ses Titanic e Balou’s Lady B Z.

No desfecho do evento, Francisco Fontes brilhou ao vencer a prova com Balou’s Lady B Z, registando o melhor tempo (34,62s) entre os sete conjuntos que disputaram o desempate. Além disso, o cavaleiro conquistou a quarta posição com Mylo du Val du Geer e a quinta posição com Ses Titanic. O alemão Tony Hassmann garantiu a segunda posição com Hickstead Boy (34,86s), enquanto o irlandês Sean Monaghan completou o pódio com Bojangles (35,64s). O atleta português Marco Valente Oliveira, que não avançou para o desempate com Chessna, encerrou em nono lugar, acumulando 4 pontos no percurso inicial.

Na prova para cavalos de 6 anos com desempate, o britânico Mark Edwards assegurou a vitória com Tinkers Touch (29,54s), seguido pelo irlandês Sean Monaghan em segundo lugar com Coco du Rona Z (29,93s). Hugo Tavares conquistou o terceiro lugar com Lovely Rose de Bellignies (32,26s).

Nos cavalos de 7 anos, o luxemburguês Basile Bettendorf sagrou-se campeão com Kournikova du Gibet (28,44s) e alcançou a terceira posição com Malibu (30,17s). O dinamarquês Rikke Andersen, montando Gwinnru de Kernevez, ficou em segundo lugar com um tempo de 29,19s.

As provas do CSIO3* de Vilamoura, começam esta quinta-feira e terminam com a disputa da Taça das Nações no domingo (19).

Resultados Aqui