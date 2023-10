VillaMoura Champions Tour 2023: João Marquilhas vence prova grande

O VillaMoura Champions Tour, que teve início nesta terça-feira, 10 de outubro, teve como vencedor da primeira prova grande ao cronómetro, o atual campeão nacional, João Marquilhas. Além disso, Guilherme Rosado conquistou o primeiro lugar na prova a 1,30m.

Montando a égua KWPN Jacarta Equigenne de 9 anos, João Marquilhas registou o melhor tempo (60,04s) dos vinte conjuntos que terminaram a prova (1,45m) a contar para o ranking mundial com zero pontos. O britânico Adrian Speight foi segundo classificado com Millfield Baloney (61,63s), enquanto o belga Constant van Paesschen com Diaz du Thot fechou o pódio (62,88s).

A jornada de quinta-feira começou com a prova a 1,30m que foi ganha pelo cavaleiro português Guilherme Rosado com o castrado Inti. O francês Jules Orsolini foi segundo classificado com Caskari e a portuguesa Madalena Eloy com Laure van de Kakebeek completou o pódio. Luís Alexandre Ferreira com Sig Black Panther foi quarto.

O francês Richard Breul foi o protagonista da prova em duas fases com obstáculos a 1,40m, ao ocupar os dois primeiros lugares do pódio com os cavalos Fee du Val Guerar e Bookmaker Compostelle. O brasileiro Pedro Backheuser foi terceiro classificado com Hobbit du Houmier.

Resultados completos AQUI