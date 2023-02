VillaMoura Atlantic Tour 2023: Francesa Juliette Faligot ganha o Grande Prémio (VÍDEO)

As cavaleiras francesas dominaram o Grande Prémio deste domingo, com o triunfo a pertencer a Juliette Faligot e a segunda posição a Marie Demonte (Epona de Quesnoy).

Juliette Faligot conquistou o Grande Prémio (1,50m) da terceira semana do VillaMoura Atlantic Tour, após uma barrage onde teve uma performance exemplar com a égua SF Arqana de Riverland, filha de Cornet Obolensky com uma mãe por Diamant de Semilly. O holandês Mel Thijssen foi terceiro classificado com For President.

A cavaleira francesa arrecadou 13.150 euros numa prova cujo prize money total foi de 52.600 mil euros. Este Grande Prémio (CSI3*) contou com a participação de 36 conjuntos.

O percurso da primeira mão desenhado pelo chefe de pista italiano, Andrea Colombo, desafiou os participantes com 13 saltos e 16 esforços, numa prova a contar para o ranking mundial da FEI/Longines.

