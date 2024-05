CDI3* Las Cadenas: Maria Caetano faz o “triplete” em Madrid

Maria Caetano alcançou um feito impressionante no CDI3* Las Cadenas, em Madrid, este fim-de-semana ao fazer o “triplete” de vitórias. No último dia do evento, a cavaleira olímpica, atualmente classificada em 34º lugar no Ranking Mundial, garantiu o primeiro lugar no Grande Prémio Especial com o cavalo PSH Hit Plus (criador Dressage Plus), registando uma pontuação de 71,234%.

Este triunfo complementa as suas vitórias anteriores no Grande Prémio, onde Maria obteve 72,218% com Hit Plus, e no Grande Prémio Freestyle, com 72,245% com o Lusitano Horizonte. Assim, Maria Caetano completou uma sequência impecável de vitórias ao levar hoje, Hit Plus ao topo do pódio no Grande Prémio Especial.

O espanhol Claudio Castilla, montando o Lusitano Hi-Rico de Sobral, conquistou o segundo lugar com a pontuação final de 69,383%, enquanto o olímpico português Daniel Pinto garantiu o terceiro lugar do pódio com o talentoso Lusitano Licor da Toula, de apenas nove anos, pontuando 69,191%.

Resultados completos AQUI