«Norio» Campeão de Campeões em Espanha

O primeiro Concurso Morfológico Puro Sangue Lusitano 2024, promovido pela Associação Espanhola de Criadores de Cavalos Puro Sangue Lusitano (AEPSL) em Jerez da la Frontera, consagrou nesta sexta-feira o magnífico campeão de campeões: «Norio» (Rouxinol x Sisuda, por Hostil), criado por João Pedro Rodrigues e pertencente à R&H Lusitanos Lda., montado por Sebastião Ferreira Pinto

O campeão macho e Medalha de Ouro foi «Tabaco» (Ouro x Jaquema por Esquivo) do criador e proprietário Dr. Pedro Ferraz da Costa e a campeã fêmea foi «Tequilla do Ramalhete» (Escorial x Princesa do Olival por Rubi) do criador Manuel Joaquim da Costa Rodrigues e propriedade de Carlos Rodrigues Ramalhete.

Este concurso contou com a participação de cerca de 25 equinos nacionais e de Espanha. O presidente do júri foi o Dr. Tomé Nunes, juiz internacional, assistido pelo juiz Rui Rosado. O comissãrio de pista foi Tiago Gomes.

O concurso de Modelo e Andamentos começou com a Classe I – Poldras de 1 Ano que foi ganho por «Tequila do Ramalhete» contemplada com a medalha de ouro. «Toscana» (Carriço x Benfeita por Qualificado) do criador Manuel de Assunção Coimbra Hrds. e propriedade de João Graça foi segunda classificada e medalha de ouro. «Tanganilla» (Xacal x Ilha das Figueiras por Epico das Figueiras) do criador e proprietário Aaron Peña-Explotaciones La Catalina SL foi terceira classificada.

Na Classe III Poldras de 3 Anos, «Rose das Lanternas» (Escorial x Citara das Arribas por Traquina) do criador e proprietário Quinta das Lanternas recebeu a medalha de prata. «Rechula – K» (Rico x Gringa K por Torda) do criador e proprietário Agrícola Santo Patriarca montada por António Panduro Barril foi segunda classificada, enquanto o terceiro lugar foi para «Rosetta Zarzuela» (Golfito (SPA) x Molinita (SPA) por Dieguita (SPA) do criador e proprietário Manuel Gómez Centeno montada por Felix Carrasco Rubio.

Na Classe I – Poldros de 1 Ano, que foi muito disputada «Tabaco» (Ouro x Jaquema por Esquivo) apresentado por José Maria Fernandéz foi eleito Campeão Macho e medalha de ouro. A medalha de ouro e o segundo lugar foram para «Trono Dárcos» (Escorial x Querida Flor Solar por Idolo D’Atela) do criador e propriedade de Lusitanos José Corchete apresentado por Carlos Ramalhete. «Trigo Monte Neves» (Urano x Guernica por Ul) do criador Sociedade Agrícola Monte das Neves e propriedade de Juan Manuel Ponce Garcia-Coud Morgado foi terceiro classificado apresentado por Antonio Panduro Barril.

Na Classe III – Poldros de 3 Anos, «Rubi da Berlenga» (Escorial x Eira das Figueiras por Único) do criador e proprietário Horseberlenga Lda. apresentado por Carlos Ramalhete recebeu a medalha de prata. «Ritual» (Altivo x Zaragata por Quilate) do criador e proprietário Manuel de Assunção Coimbra Hros. apresentado por João Graça foi segundo classificado e «Roeiro do Vale», do criador Bruno Alexandre da Silva Martins e propriedade de Dinis Miguel Matos Martins foi terceiro classificado.

Na Classe V – Machos Montados ««Nório» (Rouxinol x Sisuda por Hostil) foi eleito campeão e Campeão dos Campeões tendo recebido a medalha de ouro. «Manolete» (Jardim x Zanga por Gaiato) do criador e proprietário João Francisco Lampreia montado por Vasco Ribeiro, recebeu a medalha de prata. «Opio» do criador Dr. Pedro Ferraz da Costa e montado por José Manuel Fernández foi terceiro classificado.

María Gómez – AEPSL

Resultados – AQUI