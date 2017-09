Vilamoura Champions Tour 2017: Hugo Tavares foi o melhor na prova de Ranking 29 Setembro, 2017 18:08

O cavaleiro português Hugo Tavares foi o melhor na prova a contar para o Ranking Longines da FEI e qualificativa para o Grande Prémio de domingo. Montando Phebus du Fief, Hugo Tavares somou o segundo triunfo no CSI3* de Vilamoura. Em segundo lugar nesta prova grande do dia disputada em duas fases, classificou-se Laura Renwick (Gbr) com a égua irlandesa Mhs Washington. Darragh Kenny (Irl) e Chakito conquistaram o terceiro lugar. Duarte Seabra (Por) com Axelle MZ ocupou o quarto lugar.

Nas restantes competições desta sexta-feira, Laura Renwick somou novo triunfo com Utrillo de Breve na prova ao cronómetro (1,40m) deixando o segundo lugar para António Matos Almeida (Por) com Irene van de Kwachthoeve. Este cavaleiro ficou ainda classificado em quarto lugar com Ulena Mail. Miguel Viana com Jorden van de Kruishoeve alcançou a nona posição.

A prova de 1,30m, foi ganha por Jessica Mendoza (Gbr) e Wan Architect. Harry Marshal (Irl) foi segundo classificado com Barcelona e Maximilian Lill terminou em terceiro com Granat 301. O melhor português nesta prova foi António Matos Almeida que ficou em quinto lugar com Serko de la Brosse e em nono com Delta C.N.

O Vilamoura Champions Tour 2017 tem como principais patrocinadores a Caixa de Crédito Agrícola, Turismo de Portugal/Algarve, Câmara Municipal de Loulé e Microprocessador. Conta ainda com as parcerias de Hotel Hilton Vilamoura, Four Seasons Vilamoura, Hotel Anantara Vilamoura Resort, Lonevity Cegonha Country Club, Inframoura, Hertz, IPDJ e o Grupo Alexander Lehel.

Resultados completos AQUI