Vencedores dos Grandes Prémios em 2023

No decorrer de 2023, aproximadamente cinquenta atletas nacionais alcançaram a vitória em Grandes Prémios, tanto a nível nacional quanto internacional.

Destacando-se António Matos Almeida que conquistou seis Grandes Prémios nacionais e três internacionais.

Lista completa (Fonte Jump Off).

Janeiro

15 Jan – CSN B Matosinhos – Luis Fernandes (723) – No Limit PS Z (8274)

15 Jan – CSN2* Barcelona (ESP) – Gonçalo Barradas (367) – Tesway de la Batia

Fevereiro

12 Fev – CSN B Matosinhos – João Guilherme Patricio (21956) – C Grand Canyon Z (8849)

19 Fev – CSI 1* Nice (FRA) – Mandy Mendes Costa (32466) – Fee des Biches (13573)

26 Fev – CSN A Alfeizerão – Antonio Matos Almeida (1752) – Bring Out The Barley (14629)

Março

12 Mar – CSN B Matosinhos – Miguel Viana (432) – Koleane du Val du Geer (13004)

19 Mar – CSN A Alfeizerão – Hugo Carvalho (814) – Excel (14777)

26 Mar – CSN A Golegã – Hugo Cardoso Tavares (86) – Another Tiji Z (13021)

Abril

02 Abr – CSN A Lisboa – Antonio Matos Almeida (1752) – Chippo Z (14644)

23 Abr – CSN A Matosinhos – Joao Castro Lima (168) – Bogart de Grandcamp (9664)

23 Abr – CSN B Pego (Abrantes) – Pedro Manso (1396) – Mad Max (15115)

30 Abr – CSN B Alfeizerão – Francisco Fleming (132) – Amour d’Ha (10905)

Maio

07 Mai – CSN B Alfeizerão – Gonçalo Ribeiro Pinto (7930) – Icalverdi de Ceia (10874)

14 Mai – CSN B Fronteira – Joao Duarte Silva (234) – Tullyoran Candy Ride (14391)

14 Mai – CSI 1* Ponte de Lima – Joao Pedro Gomes (4465) – DSH Cluen Castle (12357)

21 Mai – CSI 1* Barcelos – Rafael Cruz Rocha (2053) – Jupiter (11366)

28 Mai – CSN A Lisboa – Rafael Cruz Rocha (2053) – Apache de Liam (12000)

Junho

04 Jun – CSN B Coimbra – Antonio Matos Almeida (1752) – Maputo do Pocinho (12918)

18 Jun – CSI 2* Matosinhos – Antonio Matos Almeida (1752) – Chippo Z (14644)

25 Jun – CSN A Coimbra – Rafael Cruz Rocha (2053) – Jupiter (11366)

Julho

02 Jul – CSI 2* Heras (ESP) – Joao Pedro Gomes (4465) – DSH Cluen Castle (12357)

03 Jul – CSI 2* Vilamoura – Antonio Matos Almeida (1752) – Chippo Z (14644)

09 Jul – CSI 2* Vilamoura – Antonio Matos Almeida (1752) – Chippo Z (14644)

16 Jul – CSN A Alfeizerão – Henrique Drumond (7818) – Goya Equigenne (8747)

23 Jul – CSN B Vimeiro – Victoria Lynden Burd (8366) – Fancy ES (11289)

23 Jul – CSN B Coimbra – Felipe Guinato (20656) – Gandalf Mouche (14650)

30 Jul – CSN B Alfeizerão – Victoria Lynden Burd (8366) – Fancy ES (11289)

30 Jul – CSN A Matosinhos – Filipe Malta da Costa (584) – Iwan B (13006)

19 Jul – CSN2* Los Porches – Manuel Sá Morais – Cornet

Agosto

06 Ago – CSN*** Equiocio/Ferrol (ESP) – Ivo Carvalho (813) – Gaiato C (8701)

13 Ago – CSN B Alfeizerão – Filipe Ferreira Gonçalves (243) – Dino de Cerisy (10492)

18 Ago – CSN B Ponte de Lima – Enzo Paduano (32210) – Douchka de la Bride (13133)

27 Ago – CSN A Alfeizerão – Henrique Drumond (7818) – Goya Equigenne (8747)

28 Ago – CSN3* Finca El Pinar – Manuel Sá Morais – Quinette ASK

Setembro

03 Set – CSN B Lisboa – Filipe Malta da Costa (584) – Iwan B (13006)

03 Set – CSN B Viseu – Joao Duarte Silva (234) – Tullyoran Candy Ride (14391)

10 Set – CSN B Vimeiro – Filipe Ferreira Gonçalves (243) – Dino de Cerisy (10492)

10 Set – CSI 1* Esposende – Filipe Malta da Costa (584) – Elton de St Jean (13178)

17 Set – CSN A Esposende – Filipe Malta da Costa (584) – Iwan B (13006)

Outubro

08 Out – CSI 3* Lexington (USA) – Luis Sabino Gonçalves (100) Scoop de Septon Z (15229)

15 Out – CSN B Golegã – Marina Frutuoso de Melo (49) – Corniolo (13093)

29 Out – CSN B Alfeizerão – Gonçalo Ribeiro Pinto (7930) – Icalverdi de Ceia (10874)

Novembro

05 Nov – CSN E Golegã – Antonio Matos Almeida (1752) – Daucus Z (13145)

17 Nov – CSIO 3* Vilamoura – Duarte Seabra (205) – Dourados 2 (13843)

19 Nov – CSN B Matosinhos – Antonio Matos Almeida (1752) – Fernando Z (15017)

26 Nov – CSN A Alfeizerão – Gonçalo Ribeiro Pinto (7930) Icalverdi de Ceia (10874)

Dezembro

03 Dez – CSN A Alfeizerão – Nuno Tiago Gomes (14584) – Chaccora’s Stakko PS (14583)

10 Dez – CSN 8 Matosinhos – Antonio Matos Almeida (1752) – Mc Queen (15342)

16 Dez – CSI 3* Ocala FL (USA) – Luis Sabino Gonçalves (100) – Scoop de Septon Z (15229)

17 Dez – CSN A Alfeizerão – Henrique Drumond (7818) – Contro Z (12257)