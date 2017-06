Troféu Dressage Póneis: Resultados 3ª Jornada – CHCE

O Centro Hípico da Costa do Estoril recebeu no passado sábado (03/06), a 3ª jornada Troféu Dressage Póneis dedicada aos escalões dos 6 aos 15 anos de idade que contou com 33 concorrentes em representação de quatro equipas; MP Beloura, Cardiga Dressage Póneis, CHCE Dressage Póneis e Dressage First Póneis.

Escalão de Infantis – Nível 3 (6-9 Anos) – 9 participantes

Dois atletas do Cardiga Dressage Póneis ocuparam os dois primeiros lugares do pódio neste escalão: Carolina Rodrigues com Sherterton B.R. (65,13%) e Bárbara Lopes com Xeco (64,34%). Isabel Abecassis (Dressage First Póneis) foi terceira classificada com Toy Poney (63,95%).

Escalão de Iniciados – Nível 3 (9-13 Anos) – 17 participantes

No escalão mais participado, o de Iniciados, venceu pela terceira vez Lisa-Caroline Bartz (CHCE) com Hemingway B que obteve a média de 68,37%. Graça Abecassis (Dressage First Póneis) foi segunda classificada com Toy Poney (68,08%) e Francisco P.M. Braz (MP Beloura) ocupou o terceiro lugar (66,54%).

Escalão de Juvenis – Nível 3 (13-15 Anos) – 7 participantes

Francisca Castro Monteiro (MP Beloura) somou o seu terceiro triunfo consecutivo montando Chocoboy conseguindo a média de 69,69%. Sofie Borkop (CHCE) foi segunda classificada com Zeus (65,23%), enquanto Afonso da Silva do Cardiga Dressage Póneis com Trinco foi terceiro classificado (62,89%).

A 4ª Jornada realiza-se no dia 2 de Julho, na Academia Equestre João Cardiga. As inscrições deverão ser feitas no site da FEP-Federação.

Verifique os Resultados AQUI