Tragédia nas corridas de cavalos em Wincanton

Uma corrida de cavalos em Wincanton, Inglaterra, terminou em tragédia na última quinta-feira. O evento teve diversos acidentes durante a prova, mas a notícia mais triste veio após a linha de chegada, quando um dos cavalos teve um ataque cardíaco e morreu. Os jóqueis e os restantes cavalos que sofreram as quedas recuperaram.

«Torula» de seis anos, de Ben Pauling, que terminou em terceiro lugar a prova, sofreu um ataque cardíaco após cruzar a linha de chegada.

Sad day for the team and the Morgans yesterday 😥

Loosing Torula after such a great run is the hard part of our sport.

Thoughts are with all connections pic.twitter.com/oasdickzAv

— Ben Pauling Racing (@benpauling1) February 3, 2023