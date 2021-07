Tomaram posse os novos corpos sociais da APMVE 6 Julho, 2021 12:15

Os Órgãos Sociais da APMVE para o triénio 2021-2023 tomaram posse.

A direcção e restantes corpos sociais assumem o desafio de liderar a Associação Portuguesa de Médicos Veterinários de Equinos (APMVE) nos próximos três anos. Uma associação jovem, mas cujo aumento de associados nos últimos anos demonstra cada vez mais a necessidade de os médicos veterinários de equinos se unirem numa só voz.

Ser veterinário de cavalos é uma profissão fascinante, mas com desafios muito próprios. Só é possível assegurar que os equídeos em Portugal continuem a ter acesso aos melhores cuidados se a actividade do médico veterinário de equinos for enquadrada pelas entidades oficiais e legislação vigente de uma forma adequada e sustentável às suas especificidades. Aqui estamos a falar no acesso célere a medicamentos indispensáveis para a prevenção de doenças e para a prática equina, assim como a agilização de procedimentos adaptada a uma clínica, na sua maioria de carácter ambulatório.

A APMVE está também ciente que a sociedade atravessa uma transformação que afecta toda a comunidade equestre. É, por isso, primordial auscultar e adaptarmo-nos a uma sociedade, que vai cada vez mais questionar o utilitarismo animal, mas que nem sempre por isso é conhecedora das peculiaridades dos equídeos ou das práticas equestres. A APMVE quer por isso ser também um veículo de informação e um recurso consultivo para o bem-estar dos equídeos.

A APMVE conta durante os próximos anos com os seus associados e as entidades que os regulam para o desenvolvimento da medicina veterinária equina no nosso país.

Consulte Orgãos Sociais AQUI