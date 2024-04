Final Taça do Mundo Riade: Morreu «Chromatic BF» de Jill Humphrey

Após levar os Estados Unidos ao pódio na quinta-feira (18), na Final da Taça do Mundo de Saltos Longines FEI, “Chromatic BF” morreu no estábulo, conforme anunciou a Federação Equestre Internacional.

O cavalo, “Chromatic BF”, que representava os Estados Unidos, havia regressado às boxes após a prova e, de forma inesperada, colapsou. “Apesar dos esforços da equipa veterinária da Federação Equestre dos EUA e dos veterinários da FEI, lamentavelmente, não foi possível ressuscitá-lo”, declarou um comunicado da FEI.

“Chromatic BF”, Oldenburg de 13 anos (filho de Connor e Sonnengirl B, Concept), propriedade do criador KC Branscomb e Branscomb Farms LLC, havia conquistado o terceiro lugar no desempate da prova por equipas, realizada em Riade, Arábia Saudita. Montado pela amazona americana Jill Humphrey, registou no desempate um tempo de 48,36 segundos, assegurando assim a terceira posição no pódio, ao lado dos suecos Henrik von Eckermann com King Edward (43,38) e Peder Fredricson com Catch Me Not S (45,45).

Antes desta fatalidade, “Chromatic BF” havia terminado em 12º lugar na quarta-feira e estava em quinto lugar na classificação geral individual.

Conforme os regulamentos veterinários da FEI, será realizada uma autópsia para investigar as causas da morte do cavalo.