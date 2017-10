Tarek e Va Seb de Cormon vencem GP de Sprinters 22 Outubro, 2017 12:52

O Hipódromo de Felgueiras – Centro Hípico Qtª da Granja, voltou a receber a edição do GP de Sprinters.

Esta prova organizada pela Liga Portuguesa de Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida contou com presença de representantes do Governo, da DGAV, da Câmara Municipal de Felgueiras, da Associação Portuguesa de Puro Sangue Árabe, entre outras individualidades.

No galope o grande vencedor do GP de Sprinters foi Tarek (IRE) da quadra Supermercados Cardoso com a monta de Paulino Oliveira. Tarek (IRE) tomou a dianteira da corrida logo nos metros iniciais e aí seguiu até o cruzar da linha da meta, vencendo pela segundo ano consecutivo o GP de Sprinters.

No trote atrelado também assistimos a uma vitória de ponta-a-ponta no GP de Sprinters, onde Va Seb du Cormon (FR) da quadra Pec Nature foi o protagonista. Va Seb du Cormon (FR) foi conduzido por Sérgio Oliveira.

Já no GP Portugal para Puro-sangue Árabe o vencedor foi BJ Retama da quadra Corbacho montado por Paulino Oliveira.

Para prova reservada a PSI nascidos e criados em portugal, Fortaleza da quadra CELV iniciou a terceira vitória da jornada para o jockey Paulino Oliveira.

Nos 1800 metros Cogent da Quadra Sophia d’Abreu montado por Ricardo Silva foi o primeiro equino a cruzar a linha de meta, mas a vitória é provisória até confirmação da LPCPCC.

Ainda nos 2400 metros, Nemesia Jode (FR) da quadra Qtª dos Angelos montado por Carlos Miguel também é uma vencedora provisória, aguardando a confirmação da LPCPCC.

Já no trote atrelado, Chef de Carel (FR) da quadra Star of Moon com condução de Sérgio Coelho vence a segunda série de 2000 metros e Quarass Rose (FR) da Quadra J. Alvarez vence a prova de 2400 metros.

Fonte: Hélder Barbosa