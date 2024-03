Sunshine Tour 2024: Molly Hughes Bravo brilha na Final para Cavalos de 7 anos

A égua irlandesa ‘HHS Mercedes’ montada pela jovem portuguesa, Molly Hughes Bravo, alcançou uma vitória soberba na última quarta-feira (20) na final para cavalos de 7 anos, com a filha do fundador da Coudelaria HHS.

A final foi disputada com obstáculos colocados a 1,40m na pista de relva Hickstead do Sunshine Tour. Esta talentosa jovem cavaleira teve dois cavalos na final e derrubou uma vara no último obstáculo com seu primeiro cavalo, ‘HHS Ice Flo’, mas com ‘HHS Mercedes’, ela fez um percurso incrivelmente rápido em apenas 39,36 segundos nesta bela égua, filha de ‘Can Ya Makan’ e da égua ‘Couletto’, propriedade da Bravo Hughes Ltd. Mesmo com um derrube com ‘HHS Ice Flo’, Molly também conquistou o quarto lugar: ‘HHS Ice Flo’ é filha de ‘Iceman de Muze’ x ‘Cyrano 145’ e esses resultados demonstram claramente a qualidade real dos cavalos HHS.

Após a prova Molly afirmou, “Estou muito feliz com meus dois cavalos hoje, eles lutaram por mim esforçaram-se muito. Quero agradecer aos proprietários de HHS Ice Flo, Mercer Marsh Dublin, por me confiarem a égua. Felizmente eu tinha dois cavalos na final. Com ‘Ice Flo’ entrei e derrubei o último obstáculo, mas sabia onde poderia ser mais rápida, então com HHS Mercedes tinha um bom plano e tentei fazer o máximo que pude.” A mãe de Molly também assistiu à prova da filha e contou-nos, sorrindo que da última vez que a filha montou neste concurso estava grávida de Molly, nessa altura filha fez centenas de saltos naquela época! Há 21 anos! Miguel Bravo também se manifestou feliz com os resultados da filha.

Em segundo lugar ficou ‘Luigi’, filho de ‘Luidam’ de uma égua ‘Obos Quality 004’, propriedade da GBBS International Ltd. A cavaleira irlandesa, Leah Stack, montou este castrado conseguindo um percurso limpo em 41,04 segundos. Mas este foi o único percurso limpo na disputa do desempate. Em terceiro lugar ficou ‘C-Mikado Wapiti MP Z’ com apenas uma falta por excesso de tempo montado pela britânica Olivia Skinner. Molly teve 4 faltas em 40,97 segundos com ‘Ice Flo’ e em quinto lugar ficou outra cavaleira irlandesa, Susan Fitzpatrick, com ‘BP Goodfellas’ (‘Stakkato Gold’ x ‘Obos Quality 004’).

