Soldados ucranianos superam stress de guerra com equoterapia

Um grupo de soldados ucranianos tem recorrido a sessões de equoterapia para aliviar o stress causado pelo tempo na frente de combate na Ucrânia.

Os militares fazem exercícios que envolvem abraçar, escovar ou montar os animais, num picadeiro nos arredores de Kyiv, conforme mostra a agência AFP num vídeo publicado nas suas redes sociais.

A organização Spirit trabalha com crianças e pessoas com deficiências, mas quando a guerra começou na Ucrânia começou a dar apoio terapêutico aos militares que lutam contra as tropas russas.

Oleg é um dos militares que recorreu à terapia com cavalos. “Gostei na primeira vez que vim aqui. É um ambiente completamente diferente, tem o contacto com os animais, falamos sobre nós, sobre as nossas emoções e experiências. É muito bom e ajuda-nos para o futuro”, afirmou.

Na sua segunda visita ao estábulo, Oleg trouxe dois soldados da sua unidade para esta atividade, que os ira ajudar a superar a ansiedade provocada pelos traumas de guerra.

VIDEO: In a cosy barn on the outskirts of Kyiv, a group of Ukrainian soldiers take a break from battle with a session of hippotherapy — using riding and contact with horses to relieve the stress brought by their time at the front. pic.twitter.com/bVkzEG6jHT

— AFP News Agency (@AFP) March 22, 2023