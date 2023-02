Severo Jurado vende «Dahoud 3» para a Áustria

O olímpico espanhol, Severo Jurado, radicado na Dinamarca, vendeu o castrado hanoveriano de Grande Prémio «Dahoud 3», do criador Klaus Michaelis é filho de «Harmony’s Desiderio e de «Weltmariechen» à cavaleira austríaca, Diana Porsche.

Foi através das redes sociais que o espanhol anunciou a venda: “É sempre difícil ver partir um dos nossos cavalos, mas decidimos que era um bom momento para vender ao comprador mais adequado”.

«Dahoud» propriedade de Jennifer Nagel, chegou às boxes do cavaleiro olímpico em 2021. Em Fevereiro de 2022, Jurado debutou em Grande Prémio em Herning e depois participou em dois CDI-W em Zakrzow, (Polonia) tendo ficado classificado na segunda posição no GP com 70,565% e no GP Freestyle também terminou em segundo com 78,020%.