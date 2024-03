Semana da Cultura Tauromáquica regressa a Vila Franca de Xira

A “Semana da Cultura Tauromáquica” está de volta a Vila Franca de Xira, com uma programação intensa de 16 a 23 de março.

Trata-se de uma iniciativa que visa promover o conhecimento sobre a arte tauromáquica, incentivando debates sobre a temática, sem deixar de lado a diversão.

Organizado pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira em parceria com o Clube Taurino Vilafranquense, o evento promove uma variedade de atividades, exposições, música ao vivo, exibição de filme, colóquios e muito mais fazem parte do programa, proporcionando momentos para discutir e vivenciar a Cultura Tauromáquica ao longo de oito dias pensados para todas as idades.

O objetivo é que tantos miúdos quanto graúdos participem e contribuam para enriquecer essa importante vertente identitária de Vila Franca de Xira.

Integrado no programa “Do Campo à Praça”.